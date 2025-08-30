Abraço cheio de lágrimas: Viriato vive reencontro inesquecível

No Big Brother Verão, a gala trouxe um momento de grande emoção para Viriato. Numa dinâmica, o concorrente entrou numa sala e foi desafiado a colocar uma venda nos olhos. Poucos instantes depois, a sua mãe, Gabriela, entrou e, mesmo sem ver, Viriato reconheceu de imediato quem estava ao seu lado. Ao retirar a máscara, a confirmação trouxe um abraço carregado de ternura e muitas lágrimas, transformando o reencontro num dos instantes mais comoventes da noite.

