«Acabava com ele em dois segundos» - Tomé Cunha revela a informação que Solange Tavares tem contra si

No Big Brother, durante o Especial, depois do confessionário em que o Tomé e a Solange assistiram a imagens, o Tomé comenta que a "chapa tá quente" e diz que a Solange jogou muito baixo, “rastejante” mesmo. O Tomé alerta a Solange para ter atenção ao que diz, porque viu nas imagens que ela ia revelando uma confidencia sua. A Solange garante que nunca irá revelar nada que o prejudique. No confessionário, a Açoreana admite que jogou baixo, mas arrependeu-se na hora. Já o algarvio acaba por contar ao Big Brother que a ameaça da Solange contra ele diz respeito a uma antiga namorada que teve, idêntica a Solange, sobre a qual não quer falar de todo, para não deixar a namorada enciumada.

O Big Brother 2025 celebra o 25.º aniversário do icónico reality show em Portugal e tem sido um verdadeiro fenómeno desde a sua estreia, a 23 de março. Com concorrentes que não param de surpreender, o jogo está cada vez mais intenso e promete ainda mais emoções nas próximas semanas.

