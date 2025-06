Acabou-se a paz! Luís Gonçalves e Nuno Brito voltam ao ataque: «Isto não é jogo, é mesmo teu»

No Big Brother, Luís Gonçalves e Nuno Brito tiveram uma pequena discussão matinal... e tudo porque os concorrentes ficaram a achar que o personal trainer deixou os colegas a dieta de líquidos para poder comer do bom e do melhor no confessionário. O que eles não sabem é que tudo não passa de uma missão do Big, que Nuno tem de cumprir na perfeição.

No entanto, Luís Gonçalves acredita que o colega foi ganancioso com a escolha que fez. «É jogo ter essas atitudes ou é mesmo teu?» questionou Luís. «O objetivo aqui é mexer com isto...», reagiu Nuno. «Isso não é nada jogo, é mesmo teu. Olhaste só para o teu umbigo. A atitude foi tua», retorquiu Luís.

Recorde-se que a gala deste domingo, dia 1 de junho, foi repleta de emoções fortes. Os concorrentes ficaram em choque com a expulsão de Solange Tavares. Até a própria concorrente ficou surpreendida e, na hora do adeus, resolveu não se despedir de Nuno Brito. Solange Tavares ficou em choque ao perceber que foi a menos votada pelo público.

Carina Frias revelou a sua Curva da Vida e emocionou-se ao relembrar a sua história de vida, marcada por uma relação tóxica.

A gala foi ainda marcada por uma reviravolta, dado que os concorrentes perderam direito aos seus maiores luxos. Para os recuperar, vão ter de enfrentar dilemas ao longo da semana.

