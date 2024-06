No «Dois às 10», recebemos Gabriel Sousa, o último concorrente expulso do «Big Brother 2024». O ex-concorrente responde a questão de Cláudio Ramos: «Achas que o David te usou para jogar?». O nosso convidada revela como se sentiu quando ouviu determinadas coisas sobre si, a partir de David Maurício. Gabriel revela o porquê de se ter inscrito no jogo.