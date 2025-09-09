Aconteceu: Afonso pede desculpas a Jéssica pela primeira vez e a concorrente fica em lágrimas

No Big Brother Verão, durante o Especial, os concorrentes leem cartas escritas uns para os outros com pedidos de desculpa que ficaram por ser feitos. Durante o momento, Afonso pede desculpas a Jéssica e a concorrente não esconde as lágrimas.

Esta é a última semana do Big Brother Verão. Afonso Leitão, Catarina Miranda, Jéssica Vieira e Viriato Quintela são os finalistas desta edição.

ESCOLHA O VENCEDOR:

AFONSO LEITÃO - 761 20 20 01

CATARINA MIRANDA - 761 20 20 05

JÉSSICA VIEIRA - 761 20 20 07

VIRIATO QUINTELA - 761 20 20 13

