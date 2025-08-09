Aconteceu? Concorrentes relatam tudo sobre o que se passou entre Catarina Miranda e Afonso Leitão

No Big Brother Verão, Viriato acorda resmungão. Na Bancada da Cozinha, Viriato desabafa com Kina que os colegas o foram acordar, chamando-os de “crianças de m*rda”. Em seguida, explica que não conseguiu dormir porque ouviu barulhos. Durante a manhã, os concorrentes conversam sobre barulhos da noite passada entre Miranda e Afonso. O que aconteceu? Descubra aqui.
O futuro de Afonso Leitão, Kina, Bruno de Carvalho e Eduardo Ferreira está nas mãos do público. Salve o seu favorito através das linhas telefónicas:
AFONSO LEITÃO – 761 20 20 01
KINA – 761 20 20 08
BRUNO DE CARVALHO – 761 20 20 15
EDUARDO FERREIRA – 761 20 20 18
