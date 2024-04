Aconteceu o primeiro beijo na casa do Big Brother... mas os envolvidos vão surpreendê-lo!

No Big Brother, chegou a hora de cumprir a promessa e Renata dirige-se até à esfera para cortar o bigode a André. André não quer cumprir a promessa mas todos incentivam e Sérgio diz que cada ponta do bigode são 20 BB’s. André pergunta quanto é que Renata vai cortar e a concorrente diz que é só um centímetro, mas André não quer. Todos conseguem convencer o concorrente e Renata corta as pontas do bigode a André, uma de cada vez. Os concorrentes tentam perceber se os dois lados estão iguais e André diz que vai começar a chorar e pede um beijo a Renata. Todos incentivam o beijo e chamam por Gabriel. Sérgio sugere que André feche os olhos e assim que este os fecha, Gabriel dá-lhe um beijo e André fica, literalmente, histérico e todos gritam e riem. Renata acaba por abandonar a esfera e André diz "uma cereja de mil já está" e todos riem. Quando André passa pela cozinha, Alex diz a André "isto de me andares a roubar a mulher"... e riem os dois. Na Esfera, os concorrentes comentam a postura de Alex e Renata acha que o amigo está chateado. Kika pede que chamem o "Zé Corno", referindo-se a Alex e brincam com o concorrente, enquanto este lava a loiça... Alex acaba por ir ter com os concorrentes e diz a André que Domingo estará na ardósia. Na cozinha, Sampaio e Panelo perguntam a André se o beijo foi bom e se sentiu alguma coisa, mas este diz que foi tudo muito rápido e que espera não ficar desiludido, caso as imagens passem e Sampaio diz que foi o primeiro beijo da casa e André acaba por partilhar com os colegas que agora Renata está mais liberta, Sampaio diz ao colega que tem de dar o segundo e André acha que foi mesmo real, "porque se não, ela não ficava assim".