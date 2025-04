Aconteceu uma das maiores tensões no Big Brother. Luís Gonçalves e Dinis Almeida foram os protagonistas

No Big Brother, Luís começa a manhã num conflito com Nuno. Durante o momento, Dinis mete-se e afirma que os dois estão a fazer tudo por uma VT. Por sua vez, Luís berra com Dinis e recorda comentários acerca da tropa: «Não conheces a minha vida lá fora».

Após confronto, Luís e Dinis metem tudo em pratos limpos: «Querias era meditar e ouvir os passarinhos»

Veja ainda o tema do dia: Diogo Bordin abre o coração a Carolina Braga sobre um futuro a dois, mas não recebe as respostas esperadas

O brasileiro quis meter tudo em pratos limpos sobre os sentimentos de ambos, mas Carolina mostrou-se de coração fechado a uma possível relação entre ambos, dado que teve um relacionamento longo que terminou recentemente.

Na casa, Carolina Braga contou aos concorrentes toda a conversa com Diogo Bordin.

Os concorrentes do Big Brother 2025 estão mais próximos do que nunca, no dia de ontem protagonizaram beijos, amassos e momentos de intensa aproximação. Antes do Especial, Solange Tavares interfere no pós banho de Diniz Almeida e tenta tirar-lhe a toalha! Micael Miquelinho também presente na situação acaba em risos.