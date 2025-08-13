Acusações de Viriato a Catarina elevam tensão e geram provocações na casa «Tens de te meter com gente do teu tamanho»

No Big Brother Verão, o clima entre Catarina e Viriato mantém-se tenso, com nova troca de acusações. O ator chama a concorrente de «suja e baixa» e critica os seus monólogos, afirmando que ninguém teve compaixão quando a viu chorar no quarto. Viriato ainda provoca, dizendo que Afonso está feliz por lanchar com Ana, pois assim conseguiu livrar-se de Catarina.

Esta semana, há quatro concorrentes em risco de expulsão. Vote para salvar o seu favorito:

AFONSO LEITÃO – 761 20 20 01

KINA – 761 20 20 08

VIRIATO – 761 20 20 13

FÁBIO PAIM – 761 20 20 14

