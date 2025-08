Acusações entre Afonso Leitão e Viriato Quintela ultrapassam limites! Veja as imagens

Após uma acesa discussão, Catarina Miranda procurou Jéssica para se justificar, afirmando que os seus comentários foram apenas em tom de brincadeira. A empresária admitiu que se sente magoada quando é chamada de “ingrata” ou de “ex”. A líder pediu desculpa, abraçou Jéssica e prometeu não repetir a atitude.

Enquanto o ambiente na casa de banho se tornava mais tranquilo, no jardim o clima continuava tenso. Viriato voltou a atacar Afonso, chamando-o de “falhado” e afirmando que o concorrente “não vale nada, quer na vida, quer nos realities”. O ex-paraquedista não deixou a provocação sem resposta e insinuou que o comportamento do ator se devia à falta das suas “ganzinhas”.

Perante o conflito, Catarina Miranda interveio com firmeza, impondo autoridade e encerrando a discussão: “A conversa acabou, discutem no fim da prova”, disse, tentando recuperar o controlo da dinâmica do grupo.