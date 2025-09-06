VÍDEO SEGUINTE
Sobre este vídeo

Acusações fortes! Viriato ‘passa-se’ com Afonso e deixa-o incrédulo: «Homens podres como tu…»

No Extra do Big Brother Verão, Viriato perde as estribeiras com Afonso Leitão e acusa-o de ser «podre». O caos instala-se na casa mais vigiada do País. 

A grande final do Big Brother Verão está a chegar! Viriato Quintela conquistou o passaporte para a final, mas os restantes concorrentes continuam a lutar por um lugar no pódio. No próximo domingo, um deles pode abandonar a casa. A decisão está nas suas mãos.

Vote para salvar:

AFONSO - 761 20 20 01
BRUNA - 761 20 20 04
CATARINA MIRANDA - 761 20 20 05
JÉSSICA - 761 20 20 07

Acompanhe ao minuto, tudo o que se passa no Big Brother Verão!

  • Big Brother
  • Hoje às 01:09
Últimos vídeos
Últimos vídeos

A ferver

04:22

Aos gritos, Bruna perde as estribeiras com Afonso e sai da mesa. Mas não é a única...

01:27
03:33

Alta tensão: Todas as imagens do confronto aceso entre Jéssica e Afonso, que ninguém esperava!

00:41
06:31

Miranda ouve o que não gosta atrás da porta e invade o quarto: «Andas com o pito aos saltos?»

19:27 Ontem
05:08

«És um sem caráter que persegue mulheres»: Viriato e Afonso discutem e 'puxam' as famílias

18:50 Ontem
01:33

Inês Morais dá recado a Afonso: «É bem-feito por andar na asa de uma concorrente, vai morrer na praia»

18:06 Ontem
00:37

«Estás a bater-me com a roupa». Brincadeiras perigosas entre Afonso e Miranda

08:39 4 set
Mais A ferver

Mais Vistos

Catarina Miranda tenta (mais uma vez) beijar Afonso Leitão e este reage assim: As imagens do momento aqui

3 set, 17:48

Quase venceu a Casa dos Segredos, esteve desaparecido e agora voltou muito diferente

4 set, 16:49

Quase venceu a Casa dos Segredos 6, nunca mais apareceu e agora regressou à televisão. Ainda se lembra de Diogo Semedo?

4 set, 16:49

Afonso Leitão responde à pergunta mais aguardada: «Vê-se a ter uma relação romântica com a Catarina Miranda lá fora?»

4 set, 08:46
03:44

Catarina 'usa' Jéssica para atacar Afonso: «hás-de ter filhos e ela é uma prioridade»

Ontem às 22:52
Ver Mais

Notícias

Músculos e mais músculos: Francisco Vale mostra resultados da sua transformação física

Ontem às 18:58

Fez história nos reality shows em Portugal: Este foi o maior segredo de todos os tempos do Secret Story

Ontem às 17:29

Guerra aberta: Eduardo Ferreira pronto para ir a tribunal pela herança de Marco Paulo

Ontem às 16:59

Jéssica Galhofas foi vítima de tentativa de assalto e faz partilha preocupante

Ontem às 16:48

Antes e depois impressiona: ex-Casa dos Segredos perdeu peso e mostra a transformação radical

Ontem às 16:28
Ver Mais Noticias

EXCLUSIVOS BB

05:06

O 'veneno' está servido! Jéssica e Miranda não deixam nada por dizer em jantar a duas: «Toca em feridas»

Ontem às 19:38
04:20

Agarrada a Afonso, Catarina Miranda reage a foto de Jéssica: «Que nojo»

4 set, 09:56
02:04

Coração em pedaços! Miranda num pranto enquanto Afonso janta com Jéssica

29 ago, 09:33
05:19

Afonso Leitão enche Catarina Miranda de beijos para acabar com as lágrimas

29 ago, 08:12
03:03

No escuro da noite, Afonso implora por um beijo de Catarina Miranda

28 ago, 10:16
Ver Mais Exclusivos BB

FORA DA CASA

Músculos e mais músculos: Francisco Vale mostra resultados da sua transformação física

Ontem às 18:58

Guerra aberta: Eduardo Ferreira pronto para ir a tribunal pela herança de Marco Paulo

Ontem às 16:59

Jéssica Galhofas foi vítima de tentativa de assalto e faz partilha preocupante

Ontem às 16:48

Antes e depois impressiona: ex-Casa dos Segredos perdeu peso e mostra a transformação radical

Ontem às 16:28

Cristina Ferreira já começou a celebrar o seu aniversário com uma viagem especial! Saiba para onde foi

Ontem às 15:47
Ver Mais Fora da Casa

TVI Reality

03:34

Catarina Miranda destrói a prova e ri de satisfação

4 set, 08:34
08:07

Descubra quem são os nomeados da próxima semana

1 set, 00:49
03:36

As imagens completas do difícil desafio secreto de Jéssica e Afonso que levou Catarina Miranda à loucura

28 ago, 22:29
01:49

Rosas e velas e um presente especial. Espreite o jantar romântico de Afonso Leitão e Catarina Miranda

26 ago, 23:50
01:50

Choque total na casa. Kina sai e os concorrentes desabam: «Achávamos que ia ser finalista»

25 ago, 10:44
Ver Mais TVI Reality

Outros Sites

João Almeida, "ex" de Fanny Rodrigues, deixa mensagem emotiva sobre o filho: "Só peço à vida..."

Há 12 min

Anuska Marques mostra-se em foto inédita... e detalhe "torto" chama a atenção de Iury Mellany: "Está a gritar!"

Há 1h e 11min

Em imagens inéditas, filho de Miguel Vicente impressiona pelo crescimento: "Parece que foi ontem"

Ontem às 18:05

Decote profundo e abertura lateral: Kina protagoniza sessão com vestido ousado!

Ontem às 17:36

Longe das redes sociais, mas sempre perto do público. Conheça uma das apresentadoras que mais aparece na televisão

Ontem às 15:57
Ver Mais Outros Sites

Maria Botelho Moniz

Afonso Leitão garante que não assumiu nada sobre Catarina Miranda

4 set, 09:41

O número mais marcante da vida de Pedro Bianchi Prata: piloto desvenda simbolismo em novo projeto da Televisão

3 set, 19:12

Miranda despreza Jéssica, mas Maria Botelho Moniz atira: «É a ex do Afonso»

3 set, 09:05

Maria Botelho Moniz em declaração inesperada: «São todos um bocadinho meus»

1 set, 12:20

Está revelado o concorrente expulso da noite e a diferença percentual é algo nunca antes visto

1 set, 00:10
Ver Mais

Curva da Vida

Jéssica não esquece Afonso na Curva da Vida e lamenta: «Eu não queria isto»

1 set, 10:23

«Eu fiz uma cirurgia estética sem saber que estava grávida e...»: Jéssica Vieira emociona o país com Curva da Vida

31 ago, 23:47

Jéssica responde a Maria Botelho Moniz: «Já descobriu o que é o amor?»

31 ago, 23:34

Curva da vida de Jéssica Vieira: «Achei que era a culpada pela minha gravidez não ter evoluído»

31 ago, 23:32

Fiquei sem nada (...) zero: O divórcio de Ana Duarte e Ricardinho que a levou a uma grave depressão

25 ago, 00:21
Ver Mais