Acusações graves e cigarros partidos: As imagens completas da grande discussão entre Luís e Nuno, com Érica à mistura

A casa do Big Brother voltou a ser palco de uma explosão de emoções! Luís Gonçalves e Micael Miquelino envolveram-se numa discussão intensa e carregada de acusações, tudo por causa de… cigarros.

Luís Gonçalves não hesitou em apontar o dedo: acusa Micael de lhe ter roubado cigarros. Indignado, Micael reagiu com veemência e não escondeu a revolta: “Eu não sou ladrão!”, gritou, visivelmente exaltado, perante os colegas e câmaras. O ambiente rapidamente aqueceu, com os dois concorrentes a trocarem acusações graves e a elevarem o tom de voz a um nível que raramente se viu nesta edição.

A discussão foi marcada por gritaria, gestos intensos e um clima verdadeiramente explosivo que se instalou na casa mais vigiada do país. Os colegas assistiam, entre espanto e desconforto, a um dos momentos mais tensos dos últimos dias.

No meio do conflito, Nuno Brito surge com três cigarros na mão e tenta oferecê-los a Luís, num gesto provocatório. No entanto, este recusou com firmeza, mantendo-se intransigente.

A recusa foi o ponto de viragem para Nuno, que decidiu destruir os cigarros à frente de Luís, num ato simbólico que lançou ainda mais tensão sobre o ambiente. Foi um momento que deixou todos boquiabertos e elevou, novamente, o clima dentro da casa.

Após o momento mais tenso, Micael diz que nunca "precisou de roubar nada".

A tentar acalmar os ânimos, Erica entrou em cena com um gesto simples, mas carregado de empatia: ofereceu um copo de água a Luís. No entanto, o concorrente, ainda em estado de irritação, reagiu mal. O desfecho foi inesperado: Erica acabou por entornar o copo de água no chão, visivelmente desconfortável com a atitude de Luís.