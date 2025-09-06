VÍDEO SEGUINTE
Adriano Silva Martins não perdoa: «Se o Afonso sair, a Miranda fica uma galinha sem cabeça»

No Diário do Big Brother Verão, Adriano Silva Martins garante que, se Afonso sair da casa neste domingo, Miranda vai ficar totalmente perdida. Veja todas as outras opiniões dos comentadores.

A grande final do Big Brother Verão aproxima-se e Viriato Quintela conquistou o tão desejado passaporte. Este domingo, ficamos a saber quem são os restantes finalistas.

Vote para salvar o seu preferido:

AFONSO - 761 20 20 01
BRUNA - 761 20 20 04
CATARINA MIRANDA - 761 20 20 05
JÉSSICA - 761 20 20 07

Acompanhe ao minuto, tudo o que se passa no Big Brother Verão!

