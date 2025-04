No Big Brother, Adrielle Peixoto assiste a algumas imagens no confesisonário e acusa Manuel Rodrigues, por causa do seu jogo provocador.

O Big Brother 2025 assinala os 25 anos do icónico reality show em Portugal. Tem gerado grande alvoroço desde a sua estreia a 23 de março e muitos concorrentes têm dado que falar. O jogo está cada vez mais intenso!