Adrielle Peixoto acusa Solange Tavares de lhe ter chamado uma ofensa grave! Saiba o que aconteceu

No Big Brother, Adrielle Peixoto estava numa dinâmica com os colegas, quando acusou os colegas de falta de algumas qualidades. Afirmou que os colegas a humilham, dando como exemplo um momento em que Solange a chamou de «Santa do Pau Oco». A sua definição desta expressão não é a mesma que Solange tem e, por isso, a discussão começou.

O Big Brother 2025 celebra o 25.º aniversário do icónico reality show em Portugal e tem sido um verdadeiro fenómeno desde a sua estreia, a 23 de março. Com concorrentes que não param de surpreender, o jogo está cada vez mais intenso e promete ainda mais emoções nas próximas semanas.