Adrielle Peixoto defende Luís Gonçalves após acusação polémica no Big Brother

Adrielle Peixoto, ex-concorrente do Big Brother, recorreu às redes sociais para se manifestar sobre a polémica da toalha envolvendo Luís Gonçalves. Nas stories do Instagram, mostrou-se revoltada com a forma como o colega está a ser tratado: «O jogo que estas pessoas fazem para tentar queimar a pessoa (...) estou chateada mesmo». Adrielle deixou clara a sua posição, defendendo Luís e criticando quem, segundo ela, está a usar a situação como estratégia no jogo.

O episódio, recorde-se, gerou forte tensão na casa, com Sara a acusar Luís de exposição indevida. Tudo começou quando Sara acusou o colega de se expor de forma inapropriada ao ajustar a toalha depois do banho. Visivelmente perturbada, a concorrente garantiu ter visto tudo, reforçando: «Tens que ter cuidado! Estás sem nada por baixo... vi-te tudo! Juro pela minha mãe que vi tudo».

Luís negou qualquer conduta imprópria e reagiu com indignação às acusações: «Atenção àquilo que estão a dizer! Deixem-se de aventuras e brincadeiras». O desentendimento rapidamente ganhou proporções maiores, com Sara a sentir-se intimidada e outros concorrentes a tomarem partido. Diogo Bordin interveio em defesa da colega, alertando: «Vocês expõem a vítima!». Mais tarde, reforçou a sua posição, acusando Luís de agir como alguém que tenta descredibilizar a dor de uma vítima.

