Adrielle Peixoto desabafa: «Por mais que esteja a colecionar ofensas, nunca vou acreditar que sou isso»

No Big Brother, a baiana Adrielle continua a atividade e diz que a Carolina tem necessidade de aparecer e insinua que se juntou ao Diogo por conveniência. As duas entram em bate-boca e a Adrielle dança acabando por ser criticada por Nuno por estar a faltar ao respeito a Carolina. O Luís entra em defesa da Adrielle e a confusão instala-se. A Lisa avisa o Luís que “ainda vai morder a língua” e o Manuel Cavaco, mais exaltado do que é costume, acusa que baiana de ser ridícula.

O Big Brother 2025 celebra o 25.º aniversário do icónico reality show em Portugal e tem sido um verdadeiro fenómeno desde a sua estreia, a 23 de março. Com concorrentes que não param de surpreender, o jogo está cada vez mais intenso e promete ainda mais emoções nas próximas semanas.

