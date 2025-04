Adrielle Peixoto e Solange Tavares em troca acesa de farpas: «Olhava para a tua cara e falava...»

No Big Brother, depois de uma tarde muito intensa marcada por uma forte discussão com Luís Gonçalves no meio, Adrielle Peixoto e Solange Tavares trocaram farpas, relativamente à postura de ambas no jogo.

Adrielle revela que quando estava cá fora, olhava para a cara de Solange na televisão e questionava o que esta fazia dentro do jogo, data a sua má energia.

O Big Brother 2025 comemora os 25 anos do icónico reality show no nosso país. Desde a estreia, a 23 de março, o programa tem gerado grande entusiasmo entre os fãs. Com concorrentes que não passam despercebidos, a competição está cada vez mais acesa e promete muitas surpresas.