Adrielle Peixoto está a ser subestimada? Concorrente considera-se uma «bomba-relógio»

No Última Hora do Big Brother, durante a atividade “O Circo do BB”, o Diogo atribui a categoria “ilusionista” a Adrielle e a concorrente discorda considerando-se uma leoa. A Adrielle diz que usa os diretos para expressar tudo o que pensa e assume ser a sua estratégia. A Solange reage dizendo que a Adrielle considera o Igor planta e, no entanto, faz o mesmo. A brasileira considera-se traiçoeira e perigosa porque a qualquer momento vai poder querer falar sobre quem quer que seja.

