No Extra do Big Brother, Adrielle Peixoto, nova concorrente do programa não se poupa nas críticas a Dinis Almeida, dizendo que este diz coisas diferentes na cara e nas costas sobre e com as raparigas com quem está mais próximo.

Apesar de Dinis descartar o título, Adrielle não tem problemas em rotulá-lo como «garanhão» e afirmar que o colega apenas quer a atenção feminina.

