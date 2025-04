Adrielle Peixoto reclama de Solange Tavares: «Comigo a tempestade é sempre maior»

A prova semanal do Big Brother 2025 terminou e colocou à prova a resistência dos concorrentes. Durante vários dias, tiveram de equilibrar ovos na cabeça, usando apenas um capacete como apoio, num desafio que exigia concentração, paciência e equilíbrio.

No final, o Big Brother revelou o resultado: a missão foi considerada falhada. As sucessivas quedas dos ovos impediram que os participantes alcançassem o objetivo, o que terá consequências diretas no orçamento da casa para a próxima semana.

O acontecimento gerou muito debate na casa, com Solange a apontar o dedo a Adrielle e esta a reclamar.

O Big Brother 2025 comemora os 25 anos do icónico reality show no nosso país. Desde a estreia, a 23 de março, o programa tem gerado grande entusiasmo entre os fãs. Com concorrentes que não passam despercebidos, a competição está cada vez mais acesa e promete muitas surpresas.