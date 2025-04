Adrielle Peixoto revela: «O meu ex-namorado traiu-me com o meu melhor amigo gay»

No Big Brother, a Carina diz a Adrielle que concorda com a categoria de ilusionista que foi atribuída na atividade do Circo uma vez que acabou por assumir que era traiçoeira. A Adrielle volta a defender que faz tudo parte da sua estratégia. A brasileira confessa estar com saudades de "brigar" e conta um episódio do seu passado deixando os colegas boquiabertos. Entretanto, a Carina conta a Inês e ao Igor que o Luís lhe pediu para não opinar sobre ele. A Inês dá a entender que o Luís está a fazer tudo para passar a imagem de coitadinho e sugere que ele esteja a fazer papel de “servente incompreendido pelas pessoas doutoradas”. Já a Carina continua a acreditar na genuinidade do Luís defendendo o seu historial de vida com valores e lealdade.

