No Big Brother 2025, Adrielle Peixoto conversa em privado com Luís Gonçalves, depois de uma conversa que teve com Diogo Bordin. A nova concorrente confessa ter sentido manipulação por parte do colega, relativamente à sua postura no jogo.

O concorrente brasileiro disse a Adrielle que sentiu falta de poder de argumentação da sua parte.

Veja também: