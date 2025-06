Afinal, foi ou não amor? Amigo de Nuno Brito fala sobre relação com Lisa: «Pelas coisas que foram ditas...»

No final da gala do Big Brother, Samuel, um amigo de Nuno Brito, falou sobre a relação do personal trainer com Lisa Schincariol, garantindo que não considera que os dois se tenham apaixonado dentro da casa.

«Amor é um pouco forte de dizer. Dentro de uma casa, os sentimentos podem confundir-se. Mas houve um carinho e hoje acho que está a desvanecer, até pelas coisas que foram ditas», reagiu.

No Especial do Big Brother, de dia 2 de junho de 2025, Nuno Brito vai ao Cubo onde o anfitrião o questiona sobre a intenção de usar o Poder de Troca que conquistou. Nuno acaba por recusar.

Nuno chega à sala e revela aos colegas que decidiu não usar o poder da troca que havia conquistado. Sendo assim, os nomeados são: Carina Frias, Carolina Braga, Lisa Schincariol, Nuno Brito e Luís Gonçalves.

