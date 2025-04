Afinal, houve ou não beijo entre Carolina Braga e Diogo Bordin? Saiba tudo

No Big Brother, Solange Tavares surpreendeu todos na casa, ao revelar em alto e bom som, que alegadamente aconteceu um beijo entre Diogo Bordin e Carolina Braga. Apesar destes negarem, Solange jura por tudo que aconteceu. Será?

O Big Brother 2025 comemora os 25 anos do icónico reality show no nosso país. Desde a estreia, a 23 de março, o programa tem gerado grande entusiasmo entre os fãs. Com concorrentes que não passam despercebidos, a competição está cada vez mais acesa e promete muitas surpresas.