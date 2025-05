Afinal, Igor Rodríguez já esqueceu Lisa Schincariol ou não? Concorrente tem dúvidas

Igor Rodríguez assumiu recentemente que sente um carinho especial por Lisa Schincariol e que, numa fase inicial do jogo, chegou a sentir uma atração. Na tarde deste domingo, o concorrente teve a oportunidade de lanchar com a colega e com Renata Reis e a convidada especial do Big Brother questionou-os sobre o tema.

Renata Reis começou por questionar Lisa Schincariol como é que lidava com o facto de saber que o jovem madeirense teve interesse por ela. «É inexistente agora, então é mais tranquilo. Mas ele nunca me disse que se sentia atraído por mim. Ele disse me que esteve afastado de mim para perceber se sentia alguma coisa e percebeu que não sentia nada. Se eu acreditei? Já é outra coisa», disse.

«E se sentisse?», perguntou Renata. «Não me afastava do Igor por esse motivo, mas não queria estar a magoá-lo. Gosto muito dele mas não dessa forma», disse.

Isto acontece após uma gala forte, na qual a concorrente expulsa foi Sara Silva, que recebeu 22% dos votos do público (para salvar). A saída da casa deixou os colegas chocados, já que Sara era considerada uma das participantes fortes da edição.

O Big Brother 2025 celebra o 25.º aniversário do icónico reality show em Portugal e tem sido um verdadeiro fenómeno desde a sua estreia, a 23 de março. Com concorrentes que não param de surpreender, o jogo está cada vez mais intenso e promete ainda mais emoções nas próximas semanas.

Acompanhe tudo ao minuto e não perca todos os desenvolvimentos da casa!