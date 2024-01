Há 54 min

No Big Brother - Desafio Final, a reunião pós-Gala dá início com o tema do momento: o Miguel ameaçou ou não a Vina. O Miguel garante que nunca tocou no nome do marido da Vina e muito menos ameaçou a colega. Já a Vina, visivelmente desiludida, defende que foi alertada por ser uma mulher casada e confirma que sentiu de facto que foi ameaçada pelo Miguel.