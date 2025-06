No Big Brother, Inês Vilhalva foi chamada por Cláudio Ramos para que esta esclarecesse a razão pela qual Adrielle Peixoto não estar no grupo dos ex-concorrentes. O tema tem dado polémica cá fora e o apresentador quis pôr os pontos nos i's.

Inês Vilhalva não deixou nada por dizer, e não poupou nas críticas à ex-concorrente.

Acompanhe tudo o que está a acontecer na casa do Big Brother ao minuto!