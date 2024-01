Afinal qual a razão do mau ambiente entre Francisco Monteiro e Vina? Ouça a explicação dos próprios

Há 2h e 15min

No Big Brother - Desafio Final, durante a atividade da “Batata quente”, a Patrícia bate de frente com o Savate e faz a questão que todos querem ver respondida. A concorrente questiona se vai continuar a trazer coisas do exterior ou se vai começar a jogar. O Savate garante que entrou a jogar e atira ao contrário de outras pessoas que combinaram jogo no exterior. Furiosa, a Patrícia garante que se a continuar a queimar também irá abrir a boca. Também a Vina e o Zaza aproveitam para tentar resolver algumas divergências entre os dois.