Afonso acusa colegas de usarem Viriato e discussão entre Miranda e Jéssica incendeia a casa «Tu mentes»

No Big Brother Verão, Afonso Leitão lançou fortes críticas a Ana, Bruna e Jéssica, acusando-as de fazerem de Viriato «gato sapato». As declarações geraram de imediato polémica, com Ana a mostrar-se ofendida pela opinião do colega, sobretudo quando Afonso afirmou que «ele para vocês é descartável». O clima aqueceu ainda mais quando Jéssica atacou o ex-namorado com a acusação: «Tu mentes». A tensão culminou numa discussão acesa entre Miranda e Jéssica, arrastando o conflito para novas proporções.
Esta semana, três participantes enfrentam a possibilidade de expulsão. Vote para salvar o seu concorrente favorito:
Catarina Miranda - 761 20 20 05
Viriato Quintela - 761 20 20 13
Ana Duarte - 761 20 20 17
