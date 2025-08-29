No Big Brother Verão, Afonso dá o primeiro passo na reconciliação com Catarina Miranda. O concorrente puxa a concorrente para si e dá-lhe um beijo carinhoso. Recorde-se que Catarina Miranda esteve horas a chorar e a lamentar-se por ver que o aliado estava próximo da ex-namorada. Recorde-se que Afonso estava a cumprir um desafio secreto em que tinha de estar inseparável de Jéssica.
Afonso agarra e beija Catarina Miranda para terminar drama de horas
- Hoje às 11:30
