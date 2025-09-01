Afonso apaixonado por Miranda? Marcelo Palma esclarece: «Uma mentira contada muitas vezes...»

No Diário do Big Brother Verão, Marcelo Palma comenta a relação do amigo Afonso Leitão com Catarina Miranda e garante: ele não está apaixonado pela colega.

«Ela está muito confiante em relação ao sentimento do Afonso. Ela está naquela vertente de: 'uma mentira contada muitas vezes, pode tornar-se realidade'. O Afonso não está apaixonado pela Catarina. Como amigo, sei que ele gosta dela como amiga. Estes momentos deles são só diversão», garantiu o ex-concorrente da Casa dos Segredos.

Na gala de ontem à noite, Ana Duarte foi a concorrente expulsa, Bruna tornou-se a nova líder da casa e Viriato Quintela conquistou o passaporte para a final.

