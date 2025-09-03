Afonso arrasa Viriato: «Gosta de enaltecer o nome da família dele sendo um cobarde»

No Big Brother Verão, numa nova dinâmica, um debate entre Viriato Quintela, Catarina Miranda e Afonso Leitão deu origem a um momento tenso na casa. Tudo começou quando Viriato foi questionado sobre a última vez que defendeu algo em que não acreditava apenas para ficar bem-visto. O ator garantiu que isso nunca aconteceu, mas Catarina Miranda contrariou de imediato.

A concorrente relembrou que, durante um debate sobre o aborto, Viriato optou por não se pronunciar publicamente para proteger a sua imagem. Apesar de Viriato ter explicado que não quis intervir por se tratar de um tema que não o envolve diretamente, Miranda apontou que, se não tivesse receio do julgamento, não teria chamado Afonso Leitão para falar sobre o assunto em privado.

A discussão subiu de tom quando Viriato afirmou que evita envolver-se em temas sensíveis porque está no jogo para "engrandecer o nome da família". Afonso não deixou passar a justificação e atirou: "Ao contrário do que pretendes, só tens mostrado o quão cobarde és no jogo."