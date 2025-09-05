VÍDEO SEGUINTE
Afonso cansado de Miranda? «A tua postura é sempre a mesma»

No Big Brother Verão, na dinâmica do polvo, Catarina Miranda e Afonso Leitão voltaram a desentender-se. O concorrente acusou a colega de repetir sempre as mesmas atitudes e assumiu estar cansado da sua postura. Já Miranda declarou estar apaixonada, mas Afonso respondeu de forma irónica: «Apaixona-te pela parede».

A grande final do Big Brother Verão está a chegar! Viriato Quintela conquistou o passaporte para a final, mas os restantes concorrentes continuam a lutar por um lugar no pódio. No próximo domingo, um deles pode abandonar a casa. A decisão está nas suas mãos.

AFONSO - 761 20 20 01
BRUNA - 761 20 20 04
CATARINA MIRANDA - 761 20 20 05
JÉSSICA - 761 20 20 07

  • Há 3h e 45min
