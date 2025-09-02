Afonso deu dicas de engate a Viriato: «Essa técnica do (...) sou capaz de experimentar lá fora»

No Especial Big Brother Verão, após assistirmos a imagens da aula sedução de Afonso Leitão dada a Viriato Quintela, recebemos ambos os concorrentes no confessionário. Entre risos, gargalhadas e boa disposição pelo facto da aula ter sido algo divertido, Viriato surpreende ao dizer que aprendeu na aula e que é capaz de levar uma técnica lá para fora. Só visto!
Na reta final do Big Brother Verão, Viriato Quintela conquistou o tão desejado passaporte para a final, mas os outros quatro concorrentes estão em risco de expulsão já no próximo domingo. Vote para salvar:
AFONSO - 761 20 20 01
BRUNA - 761 20 20 04
CATARINA MIRANDA - 761 20 20 05
JÉSSICA - 761 20 20 07
