Afonso e Miranda fogem das câmaras e dão o beijo mais esperado de todos longe de todos os olhares

No Big Brother Verão, depois da dinâmica da sopa de letras, Miranda e Afonso reconciliam-se. Depois de dar para trás, Afonso puxa Miranda e dá-lhe um beijo e um abraço sentido. Tudo isto, enquanto fogem às cameras.

Esta semana, três concorrentes estão em risco. O seu voto pode fazer toda a diferença. Vote para Salvar o seu concorrente favorito:

Catarina Miranda – 761 20 20 05

Viriato Quintela – 761 20 20 13

Ana Duarte – 761 20 20 17

Em segundos, tudo pode mudar. Acompanhe de perto o que acontece dentro da casa mais vigiada do País.