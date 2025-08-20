Afonso e Miranda voltam ao ataque? Casa em alvoroço após desaparecimento do tabaco: «É indecente»

No Big Brother Verão, o desaparecimento do tabaco de Viriato Quintela está a gerar alvoroço logo de manhã. O concorrente garante que lhe mexeram na mala pessoal e Bruna, Jéssica, Ana e Kina não poupam nas críticas, desconfiando que se trata de uma brincadeira de Afonso e Miranda. Veja tudo.

Esta semana, há quatro concorrentes em risco de expulsão. Vote no seu concorrente favorito para o salvar:

AFONSO LEITÃO – 761 20 20 01

JÉSSICA VIEIRA – 761 20 20 07

KINA – 761 20 20 08

VIRIATO – 761 20 20 13

Acompanhe aqui tudo o que se passa na casa mais vigiada do país!