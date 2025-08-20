Afonso e Viriato usam Ana e Miranda para se atacarem: «Pelo menos eu fi-lo só com uma mulher»

No Big Brother Verão, Viriato Quintela e Afonso Leitão continuam em picardias. O ator aproveitou para tecer comentários sobre a relação do ex-paraquedista com Catarina Miranda e o jovem não se deixou ficar a atacou-o com Ana Duarte. Veja o momento.
Esta semana, há quatro concorrentes em risco de expulsão. Vote no seu concorrente favorito para o salvar:
AFONSO LEITÃO – 761 20 20 01
JÉSSICA VIEIRA – 761 20 20 07
KINA – 761 20 20 08
VIRIATO – 761 20 20 13
Acompanhe aqui tudo o que se passa na casa mais vigiada do país!