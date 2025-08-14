Afonso encosta o corpo a Kina e quase acontece o pior

No Big Brother Verão, Afonso e Catarina Miranda continuam a fazer tudo para tirarem Kina do sério. Os concorrentes querem ver todos expulsos, por isso estão a levar todos ao limite. Afonso encosta-se a Kina, quando esta quer entrar no confessionário. «Estás a ameaçar-me», diz Kina, no limite. Veja o vídeo.