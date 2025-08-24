Afonso está disposto a cortar ligação com Jéssica por causa de Miranda? A ex assiste a tudo de camarote

Na Gala do Big Brother Verão, Catarina Miranda e Afonso Leitão assistem à nova novela das 9 da casa mais vigiada do País: "Verão e Ciúme", que conta com ambos como protagonistas e Jéssica Vieira. Juntos, os três formam o triângulo amoroso mais falado da casa. Depois, Maria Botelho Moniz questiona Afonso sobre se este estaria disposto a "cortar ligações" com Jéssica por causa dos ciúmes de Miranda, enquanto Jéssica assiste a tudo a partir do confessionário.

Esta semana, há quatro concorrentes em risco de expulsão. Vote no seu concorrente favorito para o salvar:

AFONSO LEITÃO – 761 20 20 01

JÉSSICA VIEIRA – 761 20 20 07

KINA – 761 20 20 08

VIRIATO – 761 20 20 13

