Afonso exalta-se com Miranda e concorrente atira «Não gosto de ti como amigo...»

No Big Brother Verão, Afonso exalta-se com Miranda durante uma troca de palavras. A concorrente afirma não gostar dele apenas como amigo, mas sim de uma forma mais intensa, garantindo que faz mais por ele do que pelos próprios amigos. Afonso contrapõe, dizendo que Miranda não lhe deu nada no jogo, mas sim o contrário.

Esta semana, há quatro concorrentes em risco de expulsão. Vote no seu concorrente favorito para o salvar:

AFONSO LEITÃO – 761 20 20 01

JÉSSICA VIEIRA – 761 20 20 07

KINA – 761 20 20 08

VIRIATO – 761 20 20 13

Acompanhe aqui tudo o que se passa na casa mais vigiada do país!