Afonso ironiza sanção e Miranda garante: «Todos querem bater-me»

No Big Brother Verão, durante o Especial, Afonso lançou ironia ao questionar qual foi afinal a sanção recebida após o episódio em que, segundo Viriato, teria sido agredido. O paraquedista recordou ainda ter ouvido o ator dizer que resolvia o assunto com uma cotovelada. Miranda aproveitou para comentar que todos dentro da casa querem bater-lhe, o que levou Bruna a intervir, pedindo que não generalizasse. A repórter atirou ainda: “a azia é complicado”. A troca de palavras terminou com Viriato a disparar que vai ganhar, já que, segundo ele, Miranda e o “mono ao seu lado” só se enterram cada vez mais.

Na reta final do Big Brother Verão, Viriato Quintela conquistou o tão desejado passaporte para a final, mas os outros quatro concorrentes estão em risco de expulsão já no próximo domingo. Vote para salvar:

