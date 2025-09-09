VÍDEO SEGUINTE
Afonso Leitão abre a cápsula do tempo e fala sobre a vida na tropa

No Big Brother Verão, Afonso Leitão foi surpreendido com a abertura de uma cápsula do tempo que guardava memórias muito especiais da sua vida. Dentro dela, encontrou objetos carregados de significado. O momento foi marcado pela nostalgia e deixou o ambiente da casa mais emotivo.

  • Há 3h e 50min
02:48

Clima quente. Afonso Leitão ‘atira-se’ a Catarina Miranda depois do Especial

22:48 Ontem
02:05

Afonso Leitão fica em choque com novo corte de cabelo feito por Viriato

22:24 Ontem
01:08

Catarina Miranda pede desculpas a Jéssica: «Se tu ou a tua mãe precisarem de alguma coisa lá fora...»

22:15 Ontem
03:25

Não é só Jéssica quem chora com palavras de Afonso, Catarina Miranda também fica em lágrimas

22:13 Ontem
03:32

Aconteceu: Afonso pede desculpas a Jéssica pela primeira vez e a concorrente fica em lágrimas

22:12 Ontem
03:36

Afonso Leitão revela doença: «Fui diagnosticado com...»

22:05 Ontem
Mais Vistos

Sensualidade e elegância: O look escolhido por Cristina Ferreira para entrar nos 48

8 set, 21:23

O presente de sonho de qualquer mãe: Cristina Ferreira surpreendida pelo filho, Tiago

Ontem às 17:13

Em dia de aniversário, Cristina Ferreira recebe surpresa no aeroporto. Com direito a ramo de flores

Ontem às 17:03

O presente que João Monteiro ofereceu a Cristina Ferreira tem um significado surpreendente: e nós revelamos qual

Ontem às 17:27

A transformação de Sandrina Pratas: a dieta e a rotina que a fizeram emagrecer 17 quilos em 3 meses

8 set, 10:42
Mafalda Diamond mostra vídeo hilariante das férias com Diogo Marcelino

Ontem às 19:03

Bruna sai do Big Brother Verão e protagoniza o reencontro mais esperado: «71 dias de distância»

Ontem às 18:13

Inês Morais surge ao lado de ex-concorrente que fez história e leva fãs à loucura

Ontem às 18:08

O presente que João Monteiro ofereceu a Cristina Ferreira tem um significado surpreendente: e nós revelamos qual

Ontem às 17:27

Rafael Bailão mostra primeiras imagens da casa nova e partilha pormenor comovente

Ontem às 17:11
02:24

Este beijo de Miranda a Afonso acabou de acontecer. E o sítio não podia ser mais inusitado

8 set, 12:45
05:06

O 'veneno' está servido! Jéssica e Miranda não deixam nada por dizer em jantar a duas: «Toca em feridas»

5 set, 19:38
04:20

Agarrada a Afonso, Catarina Miranda reage a foto de Jéssica: «Que nojo»

4 set, 09:56
02:04

Coração em pedaços! Miranda num pranto enquanto Afonso janta com Jéssica

29 ago, 09:33
05:19

Afonso Leitão enche Catarina Miranda de beijos para acabar com as lágrimas

29 ago, 08:12
Mafalda Diamond mostra vídeo hilariante das férias com Diogo Marcelino

Ontem às 19:03

Bruna sai do Big Brother Verão e protagoniza o reencontro mais esperado: «71 dias de distância»

Ontem às 18:13

Inês Morais surge ao lado de ex-concorrente que fez história e leva fãs à loucura

Ontem às 18:08

O presente que João Monteiro ofereceu a Cristina Ferreira tem um significado surpreendente: e nós revelamos qual

Ontem às 17:27

Rafael Bailão mostra primeiras imagens da casa nova e partilha pormenor comovente

Ontem às 17:11
03:37

Catarina Miranda deixa recado impiedoso a Afonso Leitão: «Nunca lhe daria o primeiro lugar»

8 set, 15:16
02:24

«Eu agora metia-me toda nua e...»: Após pedido de Afonso, Miranda riposta

8 set, 12:40
03:34

Catarina Miranda destrói a prova e ri de satisfação

4 set, 08:34
08:07

Descubra quem são os nomeados da próxima semana

1 set, 00:49
03:36

As imagens completas do difícil desafio secreto de Jéssica e Afonso que levou Catarina Miranda à loucura

28 ago, 22:29
Em dia especial, Tatiana Boa Nova declara-se a Ruben Boa Nova: "Amo-te muito"

Ontem às 20:55

Ao lado de conhecido rosto, Joana d'Albuquerque afirma: "Espero que isto encerre com os rumores de vez"

Ontem às 19:09

Diogo Bordin fala pela primeira vez sobre a separação de Carolina Braga: "Gosto muito dela"

Ontem às 14:23

Diogo Bordin quebra o silêncio sobre relação com António Leal e Silva: veja o vídeo!

Ontem às 12:59

Após ser chantageado, Francisco Monteiro partilha novidade: veja a imagem!

Ontem às 08:20
De Tony Carreira a Anselmo Ralph: Painel de luxo na gala final do Big Brother Verão

Ontem às 14:37

Final do Big Brother Verão: Concorrentes em choque com novidade de Maria Botelho Moniz

Ontem às 10:03

Maria Botelho Moniz anuncia novidade escaldante aos finalistas

8 set, 22:25

Vídeo de Maria Botelho Moniz a cantar já soma quase 1 milhão de visualizações

8 set, 16:32

O público grita por Maria Botelho Moniz e faz surpresa arrepiante à apresentadora

8 set, 16:01
Curva da Vida

Afonso Leitão declara-se à família e emociona todo o estúdio depois da Curva da Vida

8 set, 00:22

Afonso Leitão recorda palavras do progenitor: «Esta faca é para matar a vossa mãe»

8 set, 00:15

Afonso Leitão fala de Jéssica Vieira na Curva da Vida: «Fui muito feliz com ela»

8 set, 00:15

Afonso Leitão revela problema de saúde na Curva da Vida: «Tudo indicava que era um tumor maligno»

8 set, 00:14

Jéssica não esquece Afonso na Curva da Vida e lamenta: «Eu não queria isto»

1 set, 10:23
