Afonso Leitão aceita desafio insólito que envolve Jéssica: «A Miranda vai-me matar...»

No Big Brother Verão, Afonso Leitão e Jéssica Vieira receberam um desafio insólito que promete dar que falar!

Terminou mais uma votação grátis na app do TVI Reality, que envolve Afonso Leitão e Jéssica Vieira. Em causa estava um desafio que vai ter um grande impacto no programa, sobretudo em Catarina Miranda, que já assumiu ser muito ciumenta. No Especial, foi revelado aos concorrentes o desafio que vão enfrentar.

A votação foi: Jéssica e Afonso devem enfrentar um desafio secreto e serem inseparáveis por 24 horas? O objetivo é que o ex-casal não se largue, mas os colegas não podem perceber que tudo não passa de um desafio do Big. O público votou e 64% disse que quer ver os dois juntos, contra 36% que não querem.

