Afonso Leitão acusa Viriato Quintela de ser ‘discípulo’ de Bruno de Carvalho

No Big Brother Verão, Afonso Leitão e Viriato Quintela voltam a trocar acusações: Afonso chama Viriato de discípulo de Bruno Carvalho por insultar colegas, enquanto lembra que também provocou Miranda com comentários menos próprios. Viriato recusa-se a comentar e Miranda elogia a “tareia” que Afonso deu ao colega.

Esta é a última semana do Big Brother Verão. Afonso Leitão, Catarina Miranda, Jéssica Vieira e Viriato Quintela são os finalistas desta edição.

ESCOLHA O VENCEDOR:

AFONSO LEITÃO - 761 20 20 01

CATARINA MIRANDA - 761 20 20 05

JÉSSICA VIEIRA - 761 20 20 07

VIRIATO QUINTELA - 761 20 20 13

