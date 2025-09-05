Afonso Leitão afirma que Jéssica Vieira não merece chegar à final. Eis a razão

No Big Brother Verão, Bruna, Miranda, Afonso e Jéssica sentaram-se à mesa para o tradicional almoço dos nomeados. Durante a dinâmica, Afonso Leitão foi desafiado a responder à pergunta: «Quem de vocês não merece chegar à final?» e não hesitou em apontar Jéssica Vieira. O concorrente justificou a sua escolha dizendo que Jéssica nunca conseguiu libertar-se do rótulo de ‘ex-namorada’: «estamos na 10ªsemana e ainda te associam ao mesmo». No final, Jéssica acabou por admitir que Afonso também não merece estar na final, e só está graças à Miranda.

A grande final do Big Brother Verão está a chegar! Viriato Quintela conquistou o passaporte para a final, mas os restantes concorrentes continuam a lutar por um lugar no pódio. No próximo domingo, um deles pode abandonar a casa. A decisão está nas suas mãos.

Vote para salvar:

AFONSO - 761 20 20 01

BRUNA - 761 20 20 04

CATARINA MIRANDA - 761 20 20 05

JÉSSICA - 761 20 20 07

