Afonso Leitão afirma que trocava Jéssica Vieira por ex-concorrente e o nome é inesperado

No Big Brother Verão, Bruna, Miranda, Afonso e Jéssica reuniram-se à mesa para o tradicional almoço dos nomeados. Durante a dinâmica, Afonso Leitão surpreendeu ao admitir que trocaria Jéssica Vieira por Eduardo Ferreira. O concorrente acabou mesmo por confessar que Jéssica é uma das suas maiores fragilidades dentro da casa.
A grande final do Big Brother Verão está a chegar! Viriato Quintela conquistou o passaporte para a final, mas os restantes concorrentes continuam a lutar por um lugar no pódio. No próximo domingo, um deles pode abandonar a casa. A decisão está nas suas mãos.
Vote para salvar:
AFONSO - 761 20 20 01
BRUNA - 761 20 20 04
CATARINA MIRANDA - 761 20 20 05
JÉSSICA - 761 20 20 07
Acompanhe ao minuto, tudo o que se passa no Big Brother Verão!