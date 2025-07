Afonso Leitão dá nota negativa à liderança de Viriato Quintela e a casa reage: «Moral? Zero»

Na cadeira quente do Big Brother, Afonso justifica que deu uma avaliação negativa a Viriato porque nunca viu a casa tão desarrumada. Bruna atira que Afonso tem “moral zero” e, irredutível, Viriato recorda que o ex-paraquedista em nada contribuiu e os dois entram em bate-boca.

Também João e Bruno arrasam a postura de Afonso, dizendo que está na casa apenas para “dormir e namorar”. O ex-presidente vai mais longe com as acusações, afirmando que o paraquedista é de “uma laia mentirosa e desorganizada”. Jéssica intervém, questionando se está num jardim de infância ou no Big Brother, condenando a atitude do 'ex'. Veja tudo.

A cadeira quente desta madrugada foi intensa, particularmente entre João Oliveira, Catarina Miranda e o próprio Big Brother. Veja aqui os momentos mais fortes:

Acompanhe aqui tudo o que se passa na casa mais vigiada do país.