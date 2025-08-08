Afonso Leitão deixa tudo em pratos limpos: «Não me identifico com a pessoa que é o Bruno»

No Especial Big Brother Verão, Afonso abriu o coração sobre as ofensas que tem recebido de Kina e Bruno nos últimos dias: «Posso relativizar, mas não deixo de sentir».
Afonso Leitão, Kina, Bruno de Carvalho e Eduardo Ferreira são os nomeados desta semana. As votações já estão abertas e o público pode salvar o seu concorrente favorito através das habituais linhas telefónicas:
AFONSO LEITÃO – 761 20 20 01
KINA – 761 20 20 08
BRUNO DE CARVALHO – 761 20 20 15
EDUARDO FERREIRA – 761 20 20 18
