Afonso Leitão e Catarina Miranda: estratégia ou amor? Estas são as opiniões explosivas dos comentadores

No Extra do Big Brother Verão, as últimas discussões entre Afonso Leitão e Jéssica Vieira foram comentadas e os comentadores concordam: há algo mal resolvido.

Adriano Silva Martins acredita que Afonso e Jéssica têm «uma história mal resolvida» e que o ex-paraquedista não olha para Catarina Miranda «da mesma forma que ela olha para ele». Soraia Moreira concordou, bem como Sónia Costa. Veja todas as opiniões.

Esta semana, há cinco nomeados em risco de abandonar a casa do Big Brother Verão. VOTE PARA SALVAR:

ANA CATHARINA - 761 20 20 02

CATARINA MIRANDA - 761 20 20 05

KINA – 761 20 20 08

VIRIATO QUINTELA - 761 20 20 13

BRUNO DE CARVALHO – 761 20 20 15

